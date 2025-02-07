Вера Емельянова приняла участие в заседании Совета Глав субъектов РФ при МИД России по вопросам поддержки соотечественников

21:46, 07 февраля 2025, ПАИ

Заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова приняла участие в первом заседании рабочей группы Совета глав субъектов Российской Федерации при Министерстве иностранных дел России, посвящённом вопросам переселения иностранных граждан, которые разделяют традиционные российские духовно-нравственные ценности. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В мероприятии приняли участие представители Администрации Президента России, Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Государственной Думы РФ, Министерства иностранных дел РФ, Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел России, Россотрудничества, Агентства стратегических инициатив, а также руководство ряда регионов России.

В ходе заседания участники обсудили вопросы оказания гуманитарной поддержки соотечественникам и иностранным гражданам, желающим переехать в Россию, а также предложения по улучшению законодательства в этой области.

Вера Емельянова поделилась опытом Псковской области в области переселения соотечественников из-за рубежа и иностранных граждан. Она отметила, что за последние 15 лет в регион переехали более 12 тысяч человек из 24 стран. За последние 3,5 года из недружественных стран в регион переселились 700 человек. Основной поток – из Латвии. Кроме того, Псковская область приняла соотечественников из Германии, Эстонии, Литвы, Финляндии, Болгарии, Великобритании и Украины.

В январе этого года в Псковскую область прибыли 14 соотечественников из Латвии и Эстонии.

Для содействия добровольному переселению соотечественников правительство Псковской области принимает дополнительные меры социальной поддержки. Одна из них — программа «Псковский гектар», которая позволяет предоставлять в безвозмездное пользование земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства. Программа распространяется на соотечественников, которые трудоустраиваются в муниципалитете по востребованной специальности.

В прошлом году в Псковской области трудоустроились более 70% прибывших граждан. Для помощи в открытии своего дела для соотечественников специалисты профильного регионального комитета проводят бесплатные тренинги и обучающие мероприятия, а также ярмарки вакансий и экскурсии на предприятия.

В Пскове работает Центр содействия переселению «Соотечественник», который помогает иностранным гражданам в адаптации и интеграции в российское общество. Центр предоставляет временное жильё с возможностью регистрации на срок до шести месяцев, а также оказывает комплексное сопровождение в период бытовой и социально-культурной адаптации. С момента открытия в апреле 2024 года специалисты центра оказали поддержку более чем 1500 соотечественникам, преимущественно из Латвии, Литвы, Эстонии и Туркменистана.

Кроме того, для оперативного решения вопросов, связанных с переселением, губернатор Псковской области Михаил Ведерников ввёл должность уполномоченного по работе с соотечественниками и вопросам миграции.