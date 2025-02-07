Пока спал: псковичка воспользовалась чужим телефонам и перевела деньги на свой счёт

22:46, 07 февраля 2025, ПАИ

Обвинительное заключение утвердила городская прокуратура в отношении псковички, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершённое с банковского счета). Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Пскова.

Установлено, что пскович пригласил знакомую к себе в гости. После распития алкоголя мужчина уснул. Воспользовавшись случаем, женщина зашла в приложение «Сбербанк-онлайн», используя принадлежащий мужчине мобильный телефон. Всего удалось похитить порядка 80 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция пункта «г» части 3 статьи 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.