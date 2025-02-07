Литературно-документальную выставку «Кровью сердца» открыли в Пушкинских Горах

23:43, 07 февраля 2025, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 7 февраля, открыли литературно-документальную выставку «Кровью сердца», посвящённую 80-летию Великой Победы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Экспозиция прибыла в Святогорье из Белоруссии. Она подготовлена на основе фондовых коллекций Государственного музея истории белорусской литературы (Минск), с которым «Михайловское» давно и плодотворно сотрудничает. Героями выставки стали поэты и писатели из братской страны, волей судьбы ставшие солдатами Великой Отечественной: бойцы Красной армии, партизаны и подпольщики Василь Быков, Иван Мележ, Янка Брыль, Анатолий Велюгин, Змитрок Астапенко, Иван Шамякин, Анатолий Иверс, Пимен Панченко, Максим Танк и многие другие. Отдельный раздел выставки посвящён работе редакций газет и журналистов в условиях войны и оккупации в 1941–1945 годах.

Как конкретизировали в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», выставка «Кровью сердца» будет работать в научно-культурном центре Пушкинского заповедника (посёлок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) до 6 марта. Возрастная рекомендация для её посетителей – 6+.