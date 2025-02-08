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Более 20 патентов на изобретения зарегистрировали учёные ПсковГУ в 2024 году

Более 20 патентов на изобретения зарегистрировали псковские учёные в 2024 году, сообщила ректор ПсковГУ Наталья Ильина.

Более 20 патентов на изобретения зарегистрировали псковские учёные. Фото: ПАИ

«Я уверена: работа учёных меняет будущее. От века к веку исследователи принимают цивилизационные, технологические, экологические вызовы и решают сложнейшие проблемы, внося неоценимый вклад в развитие человечества», – написала она в своём Telegram-канале.

Псковский государственный университет известен своей гуманитарной научной школой. При этом за последние годы спектр направлений научной деятельности ПсковГУ расширился, включив приоритетные направления научно-технологического развития России, утверждённые президентом Владимиром Путиным. В их числе биомедицина и персонифицированная медицина, мониторинг и прогнозирование состояния окружающей среды, гибридные технологии и новые материалы в станкостроении, отметила Наталья Ильина.

В этих направлениях в минувшем году зарегистрировано 23 результата интеллектуальной деятельности, в том числе патенты на изобретения. В числе научных продуктов – результатов работы учёных ПсковГУ гибридный обрабатывающий центр, совмещающий функции токарной обработки и лазерного наращивания, программное обеспечение для нейросетевого анализа патологических изменений тканей человека, установка для эффективной деминерализации жёсткой воды, навесное оборудование для токарного станка, позволяющее производить операции лазерного напыления, сварки и термообработки, оптический научный прибор для оценки физиологического состояния растений, мультиагентные модели распространения вирусных эпидемий и другие.

Сегодня в университете функционируют научные лаборатории и центры под руководством ведущих учёных из центральных университетов и научно-исследовательских институтов РФ. Численность научных работников в ПсковГУ за последние пять лет выросла более чем в пять раз. В составе преподавателей вуза более пятидесяти докторов наук и более 200 кандидатов наук.

По итогам 2024 года научно-педагогические работники ПсковГУ опубликовали около 600 исследовательских работ, в том числе 32 монографии.

«Поздравляю с Днём российской науки всех причастных! Новых идей, масштабных проектов и знаковых изобретений!» – пожелала Наталья Ильина.

Напомним, сегодня, 8 февраля, отмечается День российской науки.

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