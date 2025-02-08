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Общество

Предсказывать погоду по гороху советует сегодня народный календарь

Память преподобного Феодора Студита, который родился в 758 году в Константинополе, отмечается сегодня, 8 февраля, пишет calend.ru.

На Руси считалось, что в этот день покойные ходят по земле и тоскуют по своим родным. Кроме того, в этот день молились Феодору об исцелении от болей в желудке и грудных болезней.

Этот день также называли гороховым. По гороху гадали о погоде: если сухие горошины, катаясь по блюду, издавали звон, то стоило ждать трескучих морозов, а если бесшумно — впереди будут тихие снегопады.

Про Федора Студита также говорили: «Федор Студит землю студит». А ещё считалось, что каким будет этот день, такой будет и весна.

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