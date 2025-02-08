Первый месяц 2025 года стал самым тёплым январём в мире

11:19, 08 февраля 2025, ПАИ

Первый месяц 2025 года стал самым тёплым январём в мире, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём Telegram-канале.

Средняя глобальная температура поверхности земли составила 13,23 градуса – на 0,79 градуса выше среднего климатологического январского показателя в 1991–2020 годах.

Январь 2025 года стал 18-м месяцем в 19-месячном периоде, когда средняя глобальная температура приземного воздуха превысила на 1,5 градуса доиндустриальный уровень.

Кроме того, 12-месячный период с февраля 2024 по январь 2025 года был на 0,73 градуса выше среднего показателя 1991–2020 годов и на 1,61 градуса выше среднего показателя доиндустриального периода.