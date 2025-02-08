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Общество

Празднование Дня российской науки прошло в ПсковГУ

Торжественное мероприятие, посвященное Дню российской науки, прошло в Псковском государственном университете сегодня, 8 февраля, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Празднование Дня российской науки прошло в ПсковГУ. Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

«Мы можем с гордостью сказать, что российская наука - это тот двигатель, который развивал наше государство в разные исторические периоды. Сегодня мы особенно четко понимаем это. Президент Владимир Владимирович Путин и Правительство Российской Федерации ставят перед исследовательским сообществом важные цели, в числе которых - развитие технологического суверенитета и лидерство нашей страны на глобальном уровне. Именно ученые могут ответить на многочисленные вызовы, которые в настоящее время влияют на жизнь миллионов людей, а наука - та деятельность, которая может стать стимулом развития для экономики, социальной, культурной и духовной жизни», - отметила ректор ПсковГУ Наталья Ильина.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова также поздравила коллектив университета от имени губернатора Михаила Ведерникова и правительства региона.

«Без ученых Псковской области никакая задача в регионе решена быть не может. Мы очень дорожим тем, что Псковский государственный университет был, есть и будет, - отметила первый заместитель губернатора. - Это не просто слова: мы понимаем, что сохранить и развивать вуз так, как он сегодня развивается, требует огромных усилий команды руководства университета и ученых, которые создают серьезную фундаментальную базу для образования и экономики», - подчеркнула она.

С Днем российской науки коллектив ПсковГУ в видеообращении поздравила ректор Витебского государственного университета имени Петра Машерова Валентина Богатырева. «Между нашими вузами сложились долговременные и очень плотные, серьёзные отношения, - подчеркнула руководитель вуза. - Нас связывает не один десяток проектов. Я уверена в том, что в перспективе это количество будет только прирастать. Особый интерес вызывают проекты, связанные с историческим прошлым, с воспитанием нашей молодёжи. Ведь именно это лежит в основе взаимодействия двух братских народов», - сказала она.

  • Празднование Дня российской науки прошло в ПсковГУ
    Фото: пресс-служба ПсковГУ
  • Празднование Дня российской науки прошло в ПсковГУ
    Фото: пресс-служба ПсковГУ
  • Празднование Дня российской науки прошло в ПсковГУ
    Фото: пресс-служба ПсковГУ
  • Празднование Дня российской науки прошло в ПсковГУ
    Фото: пресс-служба ПсковГУ
  • Празднование Дня российской науки прошло в ПсковГУ
    Фото: пресс-служба ПсковГУ
  • Празднование Дня российской науки прошло в ПсковГУ
    Фото: пресс-служба ПсковГУ

В рамках мероприятия также прошла презентация приоритетных научных проектов ПсковГУ. Программу Дня науки завершил проектный интенсив для молодых ученых ПсковГУ. Его целью стала проработка концепций научных проектов, предложенных аспирантами и научными сотрудниками вуза в рамках командной работы.

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