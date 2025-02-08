Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с профессиональным праздником

15:36, 08 февраля 2025, ПАИ

С профессиональным праздником поздравил работников и ветеранов гражданской авиации губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«За каждым полётом стоит опыт, четкость и слаженность действий многих специалистов: пилотов, бортпроводников, диспетчеров, технических работников. От вашего профессионализма, дисциплины и мастерства зависит безопасность и комфорт пассажиров», - написал он в своем Telegram-канале.

При этом, несмотря на все сложности, российская авиационная отрасль в Псковской области уверенно развивается. В том числе расширяется география полётов, увеличивается пассажиропоток, повышается качество авиауслуг, совершенствуется инфраструктура нашего аэропорта, отметил глава региона.

«Желаю всегда чистого неба, лётной погоды и мягкой посадки!» - заключил он.