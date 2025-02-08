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85-летие псковского графика Валентина Васильева отпразднуют в библиотеке «Диалог»

«Краеведческое рандеву», посвящённое 85-летию выдающегося псковского графика, основателя Детской художественной школы Пскова Валентина Васильева, пройдет в псковской библиотеке «Диалог» 9 февраля. Об этом ПАИ сообщили в централизованной библиотечной системе Пскова.

85-летие псковского графика Валентина Васильева отпразднуют в библиотеке «Диалог». Фото здесь и далее: централизованная библиотечная система Пскова

Участники мероприятии из цикла «Встречи тёплых сердец» будут рассказывать о жизни и творчестве художника, поговорят о том, как псковичи сегодня сохраняют память о Валентине Михайловиче и что можно ещё сделать для того, чтобы город не забывал этого замечательного человека.

Писательница Валентина Алексеева также поделится с собравшимися историей создания рассказа «Визит».

Встреча пройдёт по адресу: Псков, улица 1-я Посёлочная, дом 15. Начало в 15.30.

Отметим, работы Валентина Васильева включены как образцовые в учебники для студентов-художников. Его произведения выставлялись не только в СССР, но также в Чехословакии, Болгарии, Италии, ГДР, Польше, Финляндии.

В музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» создан фонд Валентина Михайловича Васильева, его гравюры по-прежнему участвуют в российских и зарубежных выставках.

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