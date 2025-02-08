Первый всероссийский диктант «Наука во имя Победы» прошел в Пскове

16:00, 08 февраля 2025, ПАИ

Первый всероссийский диктант «Наука во имя Победы» прошел на площадке ПсковГУ сегодня, 8 февраля, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Участникам диктанта предстояло ответить на вопросы, какие научные открытия и разработки помогли нашей стране победить в Великой Отечественной войне, кто из ученых внес важный вклад в общее дело и многие другие.

Акция была посвящена Дню российской науки и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Очное участие в диктанте приняли студенты и псковские школьники.