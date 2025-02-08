Первый всероссийский диктант «Наука во имя Победы» прошел в Пскове
Первый всероссийский диктант «Наука во имя Победы» прошел на площадке ПсковГУ сегодня, 8 февраля, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.
Участникам диктанта предстояло ответить на вопросы, какие научные открытия и разработки помогли нашей стране победить в Великой Отечественной войне, кто из ученых внес важный вклад в общее дело и многие другие.
Акция была посвящена Дню российской науки и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Очное участие в диктанте приняли студенты и псковские школьники.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
08 февраля 2025
Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с профессиональным праздником
08 февраля 2025
Медаль к 80-летию Победы вручили единственному в Псковской области ветерану, оборонявшему Ленинград