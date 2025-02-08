Храм Николы со Усохи в Пскове отреставрируют по эскизам Юрия Спегальского

17:18, 08 февраля 2025, ПАИ

Храм Николы со Усохи в Пскове отреставрируют по эскизам архитектора-реставратора, знатока псковского зодчества Юрия Спегальского.

«Мы можем видеть более раннюю кладку, первоначальную, которая имеет значительную деструкцию. Сегодня выполняется вычинка реставрации кладки», - отметил главный архитектор проекта, директор псковского института «Спецпроектреставрация» Евгений Иванов.

Ранее реставрация объекта всемирного наследия ЮНЕСКО проводилась несколько раз, но никогда не удавалось восстановить весь комплекс. Впервые для этого используют эскизы архитектора-реставратора Юрия Спегальского, благодаря которому после Великой Отечественной войны были сохранены древние памятники Пскова.

Исследования показали, что церковь утонула в земле более чем на полтора метра. Сейчас специалисты откапывают памятник.

«Это была всегда одна из задач, чтобы все-таки выявить первоначальный объем, первоначальную высоту объекта. Но вопрос понижения, он всегда стал вопросом. Это, во-первых, территория вокруг, она вся уже существует в новых отметках. И чтобы понизить, нужно было решить большое количество задач, связанных и с коммунальными службами, и с прилегающей территорией», - сказал Евгений Иванов.

В частности, в ходе реставрации специалисты перенесли все инженерные сети за пределы территории храма, чтобы открыть фундамент.

«Самое главное, что археологи, которые работали на этом объекте, подтвердили актуальность и правильность тех решений в части архитектуры, которые предлагал Юрий Павлович Спегальский», - отметил председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик.

Завершить работы планирует в этом году. После этого храм на время реставрации Троицкого собора сможет выполнять роль кафедрального храма.