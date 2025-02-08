Проект об увеличении военных пенсий внесли в Госдуму РФ

20:19, 08 февраля 2025, ПАИ

Проект об увеличении военных пенсий на уровень фактической инфляции внесли в Государственную думу РФ. Об этом пишет РИА Новости.

В 2024 году уровень инфляции составил 9,5%, пенсия проходившим военную службу и членам их семей будет повышена на данный показатель.

В январе президент России Владимир Путин отметил, что военные пенсии будут дополнительно проиндексированы задним числом с 1 января. Правительству было поручено принять решение в самый короткий срок.