Проект об увеличении военных пенсий внесли в Госдуму РФ
Проект об увеличении военных пенсий на уровень фактической инфляции внесли в Государственную думу РФ. Об этом пишет РИА Новости.
В 2024 году уровень инфляции составил 9,5%, пенсия проходившим военную службу и членам их семей будет повышена на данный показатель.
В январе президент России Владимир Путин отметил, что военные пенсии будут дополнительно проиндексированы задним числом с 1 января. Правительству было поручено принять решение в самый короткий срок.
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