Конкурс чтецов русской поэзии проходит в Печорах
Первый тур окружного конкурса чтецов русской поэзии и прозы прошёл в Печорах. Об этом пишет газета «Печорская правда».
В нём приняли участие 59 чтецов из школ города, района и семейной инициативы. Особое внимание жюри обращало на выразительное чтение, знание текста, интонационную выразительность и мимику.
Жюри было представлено учителями русского языка и литературы округа, а также отцом Августином. Они выбирали победителей по возрастным группам.
Заключительный этап конкурса состоится 15 февраля.
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