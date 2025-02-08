Конкурс чтецов русской поэзии проходит в Печорах

20:47, 08 февраля 2025, ПАИ

Первый тур окружного конкурса чтецов русской поэзии и прозы прошёл в Печорах. Об этом пишет газета «Печорская правда».

В нём приняли участие 59 чтецов из школ города, района и семейной инициативы. Особое внимание жюри обращало на выразительное чтение, знание текста, интонационную выразительность и мимику.

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Жюри было представлено учителями русского языка и литературы округа, а также отцом Августином. Они выбирали победителей по возрастным группам.

Заключительный этап конкурса состоится 15 февраля.