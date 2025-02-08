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Студенты Псковского областного колледжа искусств получили грант президента РФ

Студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова получили грант президента Российской Федерации. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Арсений Зимин. Фото здесь и далее: Telegram-канал Михаила Ведерникова

В соответствии с указами Владимира Путина ежегодно выдаются гранты для поддержки талантливых людей, в том числе в области искусств и спорта, поступивших на обучение в профессиональные образовательные организации. В 2025 году в число получателей вошли два студента первого курса Псковского колледжа искусств.

Анастасия Сталевская (виолончель) поступила в колледж по окончании детской школы искусств Ессентуков. Арсений Зимин (кларнет) стал студентом колледжа, закончив обучение в детской музыкальной школе № 5 Пскова.

Анастасия Сталевская

«Молодые музыканты очень талантливы и уже неоднократно становились победителями на международных и всероссийских исполнительских конкурсах, выступают на фестивалях и концертах. Получение гранта президента – это высокая оценка музыкальных достижений наших ребят. Пусть она вдохновит на дальнейшее профессиональное развитие. Гордимся и будем помогать», – отметил Михаил Ведерников.

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