Новый формат общения с жителями появился у главы Новоржевского округа

23:10, 08 февраля 2025, ПАИ

Новый формат общения с жителями появился у главы Новоржевского муниципального округа Любови Трифоновой. Об этом пишет газета «Земля Новоржевская».

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На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава муниципалитета выложила видеообращение к жителям округа. Рубрика таких обращений будет носить название «Из первых уст».

Любовь Трифонова рассказывает новоржевцам о планах работы администрации и приглашает к диалогу по самым важным вопросам окружной жизни.