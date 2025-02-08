Новый формат общения с жителями появился у главы Новоржевского округа
Новый формат общения с жителями появился у главы Новоржевского муниципального округа Любови Трифоновой. Об этом пишет газета «Земля Новоржевская».
На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава муниципалитета выложила видеообращение к жителям округа. Рубрика таких обращений будет носить название «Из первых уст».
Любовь Трифонова рассказывает новоржевцам о планах работы администрации и приглашает к диалогу по самым важным вопросам окружной жизни.
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