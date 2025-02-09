Президент РФ отдал распоряжение усилить защиту от преступных звонков с Украины

23:50, 08 февраля 2025, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин отдал правительству распоряжение усилить защиту от преступных звонков с Украины. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Меры будут разработаны совместно с ФСБ и МВД России. Соответствующее поручение было опубликовано на сайте Кремля.

Срок исполнения – до 1 июля. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава ФСБ Александр Бортников и глава МВД Владимир Колокольцев.