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Общество

Супруги Петровы из Псковского района отметили 50-летие совместной жизни

Супруги Анна и Геннадий Петровы из села Карамышево Псковского района празднуют 50-летие совместной жизни. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее со страницы Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»

«С большим удовольствием поздравила Аллу Павловну и Геннадия Васильевича с этой замечательной датой! История их любви началась на танцплощадке в Летнем саду в Пскове. От первого танца до официальной регистрации семьи прошло три года: проверяли чувства. Впрочем, как признаются сами, годы не повлияли на их взаимоотношения: спустя 50 лет невеста – в чудесном белом платье, жених – с букетом цветов, на руках – обручальные кольца, а в доме то, что невозможно сыграть и нельзя не почувствовать, – атмосфера любви, взаимопонимания, поддержки и уважения», – рассказала глава района.

У супругов трое детей, две внучки и один внук.

«Это радушные и трудолюбивые люди, у каждого за плечами большой трудовой стаж. Есть и увлечения: Геннадий Васильевич увлекался фотографией, а Алла Павловна любит петь, 36 лет посвятила вокальному коллективу «Сударушки». Сейчас, будучи на заслуженном отдыхе, супруги трудятся на своём приусадебном участке», – отметила Наталья Фёдорова.

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