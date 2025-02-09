Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам – Володин

11:03, 09 февраля 2025, ПАИ

Проект об индексации пенсии военным пенсионерам Госдума рассмотрит в приоритетном порядке. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин. Индексацию проведут с 1 января 2025 года, передает слова Володина пресс-служба Госдумы.

По словам председателя ГД, законопроект рассмотрят в приоритетном порядке. Это необходимо, чтобы военные пенсионеры, а также приравненные к ним пенсионеры правоохранительных органов как можно быстрее получили повышенные выплаты.

«Наша задача – поддержать тех, кто многие годы своей жизни защищал страну и граждан, обеспечивал безопасность и правопорядок», – подчеркнул он.

Ранее на законодательном уровне военные пенсии проиндексировали на 5,1%. В связи с поручением Владимира Путина, с помощью законопроекта индексация дополнительно вырастет на 4,4%.

Вячеслав Володин направил в комитеты по обороне и по безопасности и противодействию коррупции поступивший из правительства России законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам и приравненным к ним лицам на уровень фактической инфляции, подчеркнули в пресс-службе Госдумы.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников внёс ряд изменений в указ о поддержке семей участников СВО.