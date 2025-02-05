Михаил Ведерников внёс ряд изменений в указ о поддержке семей участников СВО

23:28, 05 февраля 2025, ПАИ

Ряд изменений в указ о поддержке семей участников СВО внёс губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



«В Изборске ко мне обратилась местная жительница с просьбой скорректировать отдельные положения мер поддержки семей участников СВО. Предложения абсолютно логичные и обоснованные», – отметил он.

Согласно внесённым изменениям, теперь дети ветеранов СВО, получивших инвалидность, будут обеспечиваться горячим питанием в школах, а также на очном обучении по программам СПО в профессиональных образовательных организациях.

Кроме этого, в случае объявления военнослужащего пропавшим без вести его родные смогут в течение шести месяцев пользоваться всеми установленными для семей участников СВО мерами поддержки.

Также при гибели участника СВО в случае отсутствия несовершеннолетних детей, супруги или родителей право на единовременную выплату получают совершеннолетние дети, а при отсутствии таковых – братья и сёстры погибшего.