Михаил Ведерников внёс ряд изменений в указ о поддержке семей участников СВО
Ряд изменений в указ о поддержке семей участников СВО внёс губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
«В Изборске ко мне обратилась местная жительница с просьбой скорректировать отдельные положения мер поддержки семей участников СВО. Предложения абсолютно логичные и обоснованные», – отметил он.
Согласно внесённым изменениям, теперь дети ветеранов СВО, получивших инвалидность, будут обеспечиваться горячим питанием в школах, а также на очном обучении по программам СПО в профессиональных образовательных организациях.
Кроме этого, в случае объявления военнослужащего пропавшим без вести его родные смогут в течение шести месяцев пользоваться всеми установленными для семей участников СВО мерами поддержки.
Также при гибели участника СВО в случае отсутствия несовершеннолетних детей, супруги или родителей право на единовременную выплату получают совершеннолетние дети, а при отсутствии таковых – братья и сёстры погибшего.
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