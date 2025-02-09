До -14 градусов ожидается в Псковской области 10 февраля
Переменная облачность без осадков ожидается в Псковской области 10 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
На дорогах местами прогнозируют образование гололедицы. Будет дуть ветер восточных и северо-восточных направлений со скоростью 2-5 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от -9 до -14 градусов, а днём – от -2 до -7 градусов.
Атмосферное давление будет выше нормы.
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