До -14 градусов ожидается в Псковской области 10 февраля

11:27, 09 февраля 2025, ПАИ

Переменная облачность без осадков ожидается в Псковской области 10 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

На дорогах местами прогнозируют образование гололедицы. Будет дуть ветер восточных и северо-восточных направлений со скоростью 2-5 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от -9 до -14 градусов, а днём – от -2 до -7 градусов.

Атмосферное давление будет выше нормы.