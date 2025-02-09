«Тема недели»: жилищно-коммунальная

13:29, 09 февраля 2025, ПАИ

Псковское агентство информации представляет текстовую версию авторской программы «Тема недели». В этот раз в центре внимания жилищно-коммунальные вопросы.

Неделя выдалась, скажем там, жилищно-коммунальной. Одной из главных тем недели стала ситуация с резким ростом стоимости электричества, которую увидели в квитанциях за свет собственники домов, в которых стоят электроплиты и электроотопители. Было 12 тысяч стало 17, было 20 стало 30 тысяч. Волна возмущения прокатилась по соцсетям. Почему так? Почему не предупредили заранее?

На эти вопросы оперативно отреагировал губернатор Михаил Ведерников, который собрал у себя все заинтересованные стороны.

Давайте еще раз разложим по полочкам. Чтобы вернуть адекватные платежи за электричество надо изготовить техпаспорт, в котором будет указано, что в доме есть электроплита или электроотопитель. С этим техпаспортом и заявлением надо придти в клиентскую службу Псковэнергосбыта, после чего вам оформят другой тариф для оплаты электричества. Документы, кстати, можно послать и через личный кабинет на сайте Псковэнергосбыта. Там есть опция оформить обращение и прикрепить документы.

Лучше это сделать до 25 числа месяца, иначе высока вероятность, что и за февраль придут гигантские счета.

И еще. Говорят, на квитанциях за свет заранее указывалась информация о том, что грядут эти изменения. Но практика в очередной раз показала, что такие объявления никто не читает. А значит надо использовать более действенные инструменты информирования.

Кстати, мы подготовили специальные карточки, в которых рассказывается, что и как надо сделать, чтобы уменьшить платежи за свет. Обязательно посмотрите.



Фото: Кирилл Гавриленко/ПАИ



Фото: Кирилл Гавриленко/ПАИ



Фото: Кирилл Гавриленко/ПАИ



Фото: Кирилл Гавриленко/ПАИ



Фото: Кирилл Гавриленко/ПАИ



Фото: Кирилл Гавриленко/ПАИ



Фото: Кирилл Гавриленко/ПАИ



Фото: Кирилл Гавриленко/ПАИ



Фото: Кирилл Гавриленко/ПАИ



Фото: Кирилл Гавриленко/ПАИ



















Важно отметить, что история имела продолжение. Благодаря усилиям главы региона с энергетиками достигнута договоренность о том, что техпаспорта можно сдать в «Псковэнергосбыт» до 1 мая – и тогда будет сделан перерасчет счетов за счет, полученных с 1 января этого года.

Кстати, техпаспорта можно изготовить не только в БТИ, но и в других организациях.

Следующая коммунальная тема приводит нас в Писковичи Псковского района. Здесь без воды несколько дней оставались несколько многоквартирных домов. Причиной стал засор канализации. Масштаб аварии стал понятен не сразу, а только после того, как рабочие начали извлекать из канализационных труб мусор, точнее, горы мусора. Обрывки тканей, тряпок, памперсы, сцементировавшийся наполнитель для кошачьих туалетов.

На протяжении нескольких дней коммунальные службы чистили и чистили засоры. Ликвидацию аварии под свой контроль взяла глава Псковского района Наталья Федорова. Каждый день в своих пабликах она, как боевую сводку, выкладывала с места ЧП видео, где рассказывала жителям всю свежую информацию.

В истоках аварии еще предстоит до конца разобраться, но уже сейчас можно сказать: свой весомый вклад в нее вложили и местные жители, выкидывая в унитаз или смывая в раковину всё непопадя. Делал ли это один человек - и такое бывает – или несколько, уже не важно. А вот то, что такая история может повториться в любом другом месте, это точно. Так что, друзья, мусору место не в унитазе, а в мусорной корзине. Не забудьте, а то, неровен час тоже можно остаться и без воды и без возможности использовать туалет.

Вернусь к большим темам ЖКХ. В Палкинском районе продолжается строительство экотехнопарка. Его ход, не дистанционно, а непосредственно, на стройплощадке регулярно контролирует Михаил Ведерников. На этой неделе он снова побывал на важной для всей области стройке.

Уже видны не только очертания корпусов, но и завозится оборудование.

В нашей области продолжается региональный конкурс грантов для территориальных общественных самоуправлений. ТОСов в Псковской области уже более 700, а совокупный объем средств, которые в этом году в виде региональных и муниципальных грантов будет для них разыгран, составляет 250 млн рублей.

Кстати, на этой неделе свет увидел печатный спецпроект, посвященных развитию движения ТОС в нашей области. На четырех полосах спецпроекта, который вышел тиражом 25 тысяч экземпляров, вдохновляющие примеры проектов ТОС в муниципалитетах, рассказы о том, как объединившись соседи меняют жизнь и создают вокруг себя комфорт, уют и красоту. Аудитория проекта – не только активисты ТОС, но и жители, которые только собираются объединиться в территориальные общественные самоуправления.

А вот ТОС в Изборске воплотил в жизнь уникальный проект, аналогов ему нет на Северо-западе, а в России – такой пример всего второй. Много лет в Изборске интернет в домах был чуть быстрее: чем во времена Трувора. Соседи собрались, подумали, и написали проект по устройству широкополосного интернета. Проект выиграл грант регионального конкурса. Более того, к воплощению мечты местных жителей подключилась и крупная телекоммуникационная компания.

Продолжаю следить за ходом муниципальной реформы. На этой неделе решение о преобразовании районов в округа приняли депутаты Псковского и Пушкиногорского районных Собраний. Это означает, что оба этих муниципалитета сделали еще один шаг на пути к централизации ресурсов и большим возможностям.