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Правила безопасного катания на ватрушках напомнили псковичам

Правила безопасного катания на тюбингах напомнили псковичам. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: ПАИ

«Зимой особенно популярным развлечением является катание на тюбингах. Не стоит забывать, что такое любое зимнее развлечение может стать опасным, если забывать о простых правилах. Ежегодно в Псковской области в зимний период фиксируются случаи получения травм при катании на санках и «ватрушках», – отметили в ведомстве.

Псковичей призвали следить за тем, чтобы маленькие дети не катались одни. Кроме того, специалисты порекомендовали внимательно выбирать место для спуска и кататься на специально оборудованных трассах.

«Рекомендуемый уклон горы — не более 20 градусов, в противном случае разгон тюбинга будет слишком сильным», – обратили внимание в МЧС.

Также псковичам посоветовали использовать тюбинги, подходящие тебе по размеру, а также крепко держаться за ручки и спускаться только сидя, чтобы не вылететь с тюбинга.

«Не спускайтесь «паровозиком», не связывайте тюбинги друг с другом. Если одна из «ватрушек» перевернется, остальные могут сделать то же самое. Следите, чтобы на пути не было других катающихся. Не задерживайтесь внизу склона и сразу отходи в сторону и ни в коем случае не поднимайтесь обратно по склону, где катаются люди», – отметили в МЧС.

Также псковичей призвали не кататься в состоянии алкогольного опьянения.

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