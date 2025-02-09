Двух человек госпитализировали после ДТП в Родине
ДТП произошло у дома №2 на улице Мира в деревне Родина Псковского района, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Водитель Subaru не справился с управлением, из-за чего автомобиль вылетел с дороги и протаранил дерево.
В результате ДТП пострадали два человека 41-летний водитель и 38-летний пассажир. Их госпитализировали в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, медицина катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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