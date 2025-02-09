Двух человек госпитализировали после ДТП в Родине

13:49, 09 февраля 2025, ПАИ

ДТП произошло у дома №2 на улице Мира в деревне Родина Псковского района, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



















Водитель Subaru не справился с управлением, из-за чего автомобиль вылетел с дороги и протаранил дерево.

В результате ДТП пострадали два человека 41-летний водитель и 38-летний пассажир. Их госпитализировали в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, медицина катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.