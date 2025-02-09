Псковских стоматологов поздравили с Международным праздником
С Международным днем стоматологов поздравили специалистов Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению региона.
«Это особенный день, посвященный вашему труду, преданности и профессионализму. Вы — настоящие архитекторы улыбок, заботящиеся о здоровье и комфорте людей», – отметили в комитете.
Там подчеркнули, что знания и навыки стоматологов помогают многим восстановить уверенность в себе и наслаждаться жизнью без боли.
«Пусть каждый день вашей работы будет наполнен позитивом, а ваши пациенты уходят от вас с улыбкой на лице и благодарностью в сердце. Желаем вам здоровья, терпения и постоянного совершенствования в вашем благородном деле. Пусть ваша работа приносит радость, а успехи радуют вас и ваших близких!» – заключили в комитете.
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