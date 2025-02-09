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Общество

Магнитные бури обрушатся на Землю 10 февраля

Магнитные бури обрушатся на Землю 10 февраля. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН.

Ситуация сложится из-за того, что Солнце повернулось к Земле своей стороной, где учёные обнаружили значительную корональную дыру. В этом участке плотность плазмы и температура ниже обычного уровня.

Скорость плазмы вокруг Земли может достигать 600-700 километров в секунду, как отметили специалисты.

Корональная дыра будет оказывать влияние на Землю до 16 февраля. По словам экспертов, это может сказаться на самочувствии людей, чувствительных к изменениям погоды. Однако степень магнитных бурь пока остаётся неизвестной.

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