Пропавшего в Островском районе мужчину нашли живым

17:07, 09 февраля 2025, ПАИ

33-летний мужчина, который пропал в Островском районе, найден живым. Об этом сообщает региональный поисковый отряд «ЛизаАлерт».

«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – отмечается в сообщении.

Добавим, что с 31 января местонахождение мужчины было неизвестно.