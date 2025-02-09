Пропавшего в Островском районе мужчину нашли живым
33-летний мужчина, который пропал в Островском районе, найден живым. Об этом сообщает региональный поисковый отряд «ЛизаАлерт».
«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – отмечается в сообщении.
Добавим, что с 31 января местонахождение мужчины было неизвестно.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
09 февраля 2025
Тренинги для более чем тысячи псковских школьников провели участники «Ольгинского десанта»
09 февраля 2025
99-летие отмечает ветеран Великой Отечественной войны из Невельского района Григорий Шарандо