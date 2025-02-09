Пса с опухолью и пулями в теле спасли псковские волонтёры

17:43, 09 февраля 2025, ПАИ

Пса Рыжика спасли псковские зооволонтёры. У животного из-за опухоли не разжималась челюсть. Кроме того, у собаки в теле были пули. Об этом сообщается в группе приюта «Лесопилка» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтёры отвезли животное к ветеринару, где его прооперировали. «Рыжик удачно прооперирован! Впереди очень трудная реабилитация, болезненные обработки, адаптация к новым условиям поглощения пищи и воды», – рассказали в приюте.

На данный момент животное находится в стационаре. Волонтёры поблагодарили всех псковичей, которые помогли собрать средства на лечение пса.