Пса с опухолью и пулями в теле спасли псковские волонтёры
Пса Рыжика спасли псковские зооволонтёры. У животного из-за опухоли не разжималась челюсть. Кроме того, у собаки в теле были пули. Об этом сообщается в группе приюта «Лесопилка» в соцсети «ВКонтакте».
Волонтёры отвезли животное к ветеринару, где его прооперировали. «Рыжик удачно прооперирован! Впереди очень трудная реабилитация, болезненные обработки, адаптация к новым условиям поглощения пищи и воды», – рассказали в приюте.
На данный момент животное находится в стационаре. Волонтёры поблагодарили всех псковичей, которые помогли собрать средства на лечение пса.
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