О работе детского телефона доверия напомнили псковичам

17:53, 09 февраля 2025, ПАИ

О работе единого общероссийского номера детского телефона доверия напомнили псковичам. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Россияне, позвонив по номеру 8-800-200-01-22, могут конфиденциально получить помощь квалифицированных психологов. Звонок бесплатный. Телефон доверия работает для того, чтобы дети и их родители могли вовремя получить помощь специалиста.