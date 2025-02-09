О работе детского телефона доверия напомнили псковичам
О работе единого общероссийского номера детского телефона доверия напомнили псковичам. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Россияне, позвонив по номеру 8-800-200-01-22, могут конфиденциально получить помощь квалифицированных психологов. Звонок бесплатный. Телефон доверия работает для того, чтобы дети и их родители могли вовремя получить помощь специалиста.
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