Флеболог объяснила, как обувь влияет на здоровье сосудов

18:57, 09 февраля 2025, ПАИ

Выбор обуви может оказать влияние на возникновение сосудистых проблем. Обувь должна хорошо фиксировать ногу, но не сжимать её, иначе это может привести к нарушению микроциркуляции крови. Об этом рассказала РИА Новости врач-флеболог Юсуповской больницы Москвы Елена Смирнова.

Елена Смирнова ответила на вопрос о том, влияет ли выбор обуви на проблемы с сосудами, отметив, что однозначный ответ – конечно, влияет. Она добавила, что, к сожалению, порой люди пренебрегают этими простыми правилами и не придают должного значения этой проблеме.

По словам врача, обувь должна надежно фиксировать ногу, но не сжимать ее, иначе к концу дня, когда ноги могут отекать, это может привести к сдавлению мягких тканей и нарушению микроциркуляции крови.

Флеболог порекомендовала отдавать предпочтение моделям со шнурками, если профессия связана с длительными статическими нагрузками и нахождением на ногах, так как это позволит отрегулировать обувь в конце дня в случае отеков ног.