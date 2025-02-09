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Общество

Флеболог объяснила, как обувь влияет на здоровье сосудов

Выбор обуви может оказать влияние на возникновение сосудистых проблем. Обувь должна хорошо фиксировать ногу, но не сжимать её, иначе это может привести к нарушению микроциркуляции крови. Об этом рассказала РИА Новости врач-флеболог Юсуповской больницы Москвы Елена Смирнова.

Елена Смирнова ответила на вопрос о том, влияет ли выбор обуви на проблемы с сосудами, отметив, что однозначный ответ – конечно, влияет. Она добавила, что, к сожалению, порой люди пренебрегают этими простыми правилами и не придают должного значения этой проблеме.

По словам врача, обувь должна надежно фиксировать ногу, но не сжимать ее, иначе к концу дня, когда ноги могут отекать, это может привести к сдавлению мягких тканей и нарушению микроциркуляции крови.

Флеболог порекомендовала отдавать предпочтение моделям со шнурками, если профессия связана с длительными статическими нагрузками и нахождением на ногах, так как это позволит отрегулировать обувь в конце дня в случае отеков ног.

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