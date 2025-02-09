Крестный ход вокруг Пскова пройдёт 20 февраля

19:11, 09 февраля 2025, ПАИ

Очередной ежемесячный крестный ход вокруг Пскова состоится 20 февраля, сообщили ПАИ в Псковской епархии.

Часть маршрута вокруг города крестоходцы пройдут пешком, а другую часть – на автобусе.

Крестный ход в феврале организует приход храма Нерукотворного Образа Спаса (с Жабьей лавицы) Пскова. Он начнётся в 10:00 у входа в храм по адресу: улица Первомайская, 29.

Для участия необходимо предварительно записаться по телефону 8-911-899-06-06.