Крестный ход вокруг Пскова пройдёт 20 февраля
Очередной ежемесячный крестный ход вокруг Пскова состоится 20 февраля, сообщили ПАИ в Псковской епархии.
Часть маршрута вокруг города крестоходцы пройдут пешком, а другую часть – на автобусе.
Крестный ход в феврале организует приход храма Нерукотворного Образа Спаса (с Жабьей лавицы) Пскова. Он начнётся в 10:00 у входа в храм по адресу: улица Первомайская, 29.
Для участия необходимо предварительно записаться по телефону 8-911-899-06-06.
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