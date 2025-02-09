Умер народный артист СССР Олег Стриженов

20:00, 09 февраля 2025, ПАИ

Народный артист СССР Олег Стриженов скончался в возрасте 95 лет, сообщила РИА Новости его помощница.

Собеседница агентства, отвечая на вопрос о смерти артиста, подтвердила эту информацию.

Олег Стриженов – народный артист СССР (1988). Лауреат множества театральных наград, включая премию «Золотой орёл» (2009) за вклад в киноискусство, член Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

Он снимался в таких фильмах, как «Овод», «Сорок первый», «Капитанская дочка», «Хождение за три моря» и «Звезда пленительного счастья».