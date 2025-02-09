Умер народный артист СССР Олег Стриженов
Народный артист СССР Олег Стриженов скончался в возрасте 95 лет, сообщила РИА Новости его помощница.
Собеседница агентства, отвечая на вопрос о смерти артиста, подтвердила эту информацию.
Олег Стриженов – народный артист СССР (1988). Лауреат множества театральных наград, включая премию «Золотой орёл» (2009) за вклад в киноискусство, член Национальной академии кинематографических искусств и наук России.
Он снимался в таких фильмах, как «Овод», «Сорок первый», «Капитанская дочка», «Хождение за три моря» и «Звезда пленительного счастья».
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