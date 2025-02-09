О росте ДТП, дорожных камерах, сознательных гражданах и перспективных проектах – в интервью с руководителем Госавтоинспекции Псковской области

21:54, 09 февраля 2025, ПАИ

Кто виновен в дорожных авариях? За что штрафуют дорожников? Стоит ли хвастаться Финляндии? Зачем поставят современные ограждения и посты скорой помощи? На эти и другие вопросы ответил врио начальника Управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Владимир Папорт в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Беспечные ездоки

– Владимир Анатольевич, какова статистика ДТП в Псковской области за прошлый год?

– К сожалению, в Псковской области в 2024 году выросли все основные показатели: количество ДТП – на 12 %, количество раненых – на 8,6 % и на 33 % – число погибших. В прошлом году в результате дорожно-транспортных происшествий погибло 100 человек.

– В чём причина?

– Анализ показал: практически 90 % аварий произошли по вине водителей. По видам ДТП распределение такое: столкновение транспортных средств, наезды на пешеходов, съезд с дорог, наезды на велосипедистов и опрокидывания. Трафик на автодорогах Псковской области увеличивается, а вместе с этим растёт и число лихачей и тех, кто постоянно игнорирует правила дорожного движения. Например, в прошлом году увеличилось количество случаев выезда на полосу встречного движения, чтобы совершить обгон. Улично-дорожная сеть нашей области очень протяжённая, и весьма сложно вычислять и контролировать все нарушения, но дорожно-патрульная служба старается максимально охватить те зоны, где ДТП случаются чаще всего. Сотрудники ДПС приближены именно к очаговым точкам.

Кому светит камера

– Казалось бы, камер на дорогах всё больше, что должно водителей дисциплинировать.

– Только лишь комплексами фото- и видеофиксации не обеспечить соблюдение правопорядка, это совокупность физической работы дорожно-патрульной службы плюс установка камер. В прошлом году в области действовало 126 стационарных и 18 передвижных комплексов фото- и видеофиксации. До 1 марта мы установим ещё 46 комплексов на федеральных, региональных и местных дорогах в местах интенсивного движения пешеходов и транспортных средств, где есть риск совершения ДТП. Это могут быть опасные повороты, нерегулируемые пешеходные переходы. У новых комплексов будут дополнительные функции – не только определение скоростного режима, но и, например, фиксация выездов на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, отсутствие ремней безопасности и т. д.

Эти комплексы универсальны и будут выявлять несколько видов административных правонарушений.

– Известны места их установки?

– Великолукский район, Усвяты, автодороги Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией, Псков – Изборск – граница с Эстонией, Псков – Гдов, Устюжна – Великие Луки.

– Значит, 46 устаревших камер выведут из оборота?

– Да, ввиду нецелесообразности их дальнейшей эксплуатации заменят на современные. Сейчас руководитель центра фотовидеофиксации вместе с подрядчиками будет выезжать на предполагаемые места установки, чтобы организовать необходимые работы для введения их в эксплуатацию.

– Общее количество камер пока остаётся прежним. Будет ли их больше?

– Есть договорённость с комитетом по транспорту и дорожному хозяйству правительства Псковской области во второй половине года рассмотреть вопрос о введении дополнительных комплексов. Общее количество вырастет.

– Наступит ли момент, когда вы скажете: охвачены все проблемные участки, больше камер не нужно?

– Нет. Всегда будут существовать потенциально опасные места. Например, возле образовательных учреждений, там, где интенсивное движение пешеходов, нерегулируемые пешеходные переходы, требующие строгого соблюдения скоростного режима, и так далее.

Учёт и контроль

– Губернатор Михаил Ведерников выступил с инициативой проанализировать, в каких автошколах получали права виновники ДТП, и создать своеобразный рейтинг автошкол по числу выпущенных нарушителей.

– Все ДТП, совершённые людьми со стажем вождения до двух лет, мы разбираем очень подробно, в том числе рассматриваем вопросы, как они сдавали экзамены у нас, где обучались, достаточно ли материально-техническое обеспечение школы. Информацию о недостатках, связанных с обучением или сдачей экзаменов, направляем в комитет по образованию Псковской области. Дополнительный рейтинг будем только приветствовать, тогда будущие водители пойдут в школы, которые добросовестно относятся к своим обязанностям.

– Кто чаще становится виновником аварий?

– Водители со стажем вождения до двух лет в общем количестве дорожно-транспортных происшествий составляют менее 2 %. Это очень маленькое число. В подавляющем большинстве молодые водители неукоснительно соблюдают правила дорожного движения. Больше всех аварий приходится на водителей со стажем 10–15 лет. Причина – излишняя самоуверенность: я всё умею, я очень хорошо вожу машину. И такая самоуверенность иногда играет с ними злую шутку.

Дорогая экономия

– Часто причина ДТП – плохие дорожные условия?

– В любом случае всю ответственность несёт водитель, но есть причины, способствующие ДТП. Прежде всего это отсутствие или износ дорожной разметки, которая должна быть круглогодично хорошо различимой на проезжей части. Остаётся у нас проблемой освещённость улично-дорожной сети. Ни для кого не секрет, что в районных населённых пунктах области с 23:00 до 5:00 отключается уличное освещение, хотя по ГОСТу населённые пункты должны быть полноценно освещены от заката до рассвета.

– Это, видимо, в целях экономии.

– Мы экономим на жизни и здоровье участников дорожного движения и жителей населённых пунктов. Прошлогодние ДТП в Красногородске и Карамышево показали, что участки дорог в этих населённых пунктах не были освещены. В любом случае оценку причин дадут органы следствия, но мы можем задуматься: если бы был свет, наверняка водитель своевременно увидел бы опасность.

Зона рискованного дорогостроения

– Если водитель ехал по тёмной улице, поймал яму, о которой не подозревал, пробил колесо и улетел в кювет, он тоже будет виноват?

– По ПДД водитель должен вести своё транспортное средство со скоростью, не превышающей установленную на данном участке дороги и в случае возникновения опасности принять меры для полной остановки. В тёмное время суток следует снижать скорость до момента, пока не будет стопроцентной уверенности в том, что зона обзора чётко видна.

Но бывают прецеденты и по вине дорожников. Участникам таких ДТП выдаются необходимые документы для обращения в суд по поводу возмещения ущерба. Чаще всего такие аварии происходят весной, когда из-за перепадов температур повсеместно разрушается асфальтобетонное покрытие и дорожники уже просто физически не справляются с ремонтом. Например, зимой 2017–2018 годов за 90 дней случилось более 120 переходов через ноль градусов.

– Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов на вопрос, как же в Финляндии с этим проклятым переходом через ноль справляются, сказал: вы не видели финских дорог, и там не всё так просто. А у нас иллюзия, что мы одни живём в зоне рискованного дорогостроения.

– В Финляндии более стабильные климатические условия, а у нас, на юге Северо-Западного региона, велико влияние Чудского водоёма и Балтийского моря, поэтому переходов через ноль намного больше, чем в той же Финляндии.

Штрафы и сознательность

– Есть ли претензии к содержанию дорог?

– Конечно. Мы постоянно на связи с комитетом по транспорту и дорожному хозяйству, с обслуживающими подрядчиками. В прошлом году 34 организации привлечены к административной ответственности за ненадлежащее содержание улично-дорожной сети. Претензии были на территориях Псковского района, Пскова, Великих Лук. В Стругокрасненском и Новосокольническом районах приходилось принимать меры вплоть до возбуждения дел об административных правонарушениях. О недостатках содержания улично-дорожной сети мы докладываем подрядчикам и собственникам дорог, в соответствии с ГОСТом устанавливается срок для их устранения. Допустим, после окончания снегопада улично-дорожная сеть должна быть убрана в течение трёх часов. Но существуют нормы, которые в зависимости от категории дорог по-разному оценивают толщину снежного покрова на проезжей части – от трёх до шести сантиметров. В зависимости от этого дорожные службы не должны ждать, пока закончится снегопад, а обязаны поддерживать нормальное состояние дорог и когда снег идёт.

– Часто ли по этим поводам обращаются в Госавтоинспекцию рядовые автолюбители?

– Огромное спасибо участникам дорожного движения, они сообщают: где-то гребёнка образовалось на грунтовой дороге, где-то выбоины. Мы подключаем подрядные организации и собственников дорог для быстрого устранения недостатков. Чаще всего люди обращаются на официальный сайт Госавтоинспекции, там есть форма для обратной связи «Оставить сообщение». В соответствии с федеральным законом мы рассматриваем любые обращения и даём ответ.

– А пьяных водителей ответственные граждане вам сдают?

– Да, за что наша отдельная огромная благодарность людям, которые своевременно сообщают о нетрезвых водителях. Наряды дорожно-патрульной службы реагируют на эти сообщения, есть задержанные именно по таким сигналам от жителей Пскова и районов.

– Сколько в 2024 году поймали нетрезвых водителей?

– Возбуждено более 1 200 дел об административных правонарушениях в отношении водителей в состоянии алкогольного опьянения либо отказавшихся от медицинского освидетельствования. 222 человека сели за руль после того, как их лишили водительских прав. Материалы проверок передали в органы дознания для возбуждения уголовных дел и рассмотрения судами. К 310 правонарушителям применён административный арест, 961 человек лишён права управления, 68 оштрафованы. То есть мы в любом случае работаем, выявляем данную категорию.

Бич наших городов

– А несознательных пешеходов наказываете?

– В прошлом году привлечено к административной ответственности более 2 800 пешеходов-нарушителей за переход в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода. А в населённых пунктах и городах пешеходы продолжают ходить без светоотражающих элементов, игнорируя предписание правил дорожного движения. За такие нарушения тоже штрафуем. Больше 10 лет говорим со всех трибун и во всех эфирах: светоотражающие элементы в два раза увеличивают возможности водителей увидеть вас на тёмном участке дороги. Позаботьтесь о своём здоровье и безопасности!

– Что насчёт велосипедистов и самокатчиков?

– Бич наших городов. В прошлом году проводили профилактические мероприятия в Пскове и Великих Луках – свыше 200 велосипедистов и водителей средств индивидуальной мобильности привлечено к административной ответственности, чаще всего за то, что не спешивались перед пешеходным переходом. Зарегистрировано 21 ДТП, в которых были виновны водители средств индивидуальной мобильности. 20 человек получили ранения, а в Пскове и Бежаницком районе погибли два велосипедиста.

Нечто новенькое

– Межведомственная рабочая группа при губернаторе приняла решение об установке композитных ограждений. Что это такое и когда мы их увидим?

– Это столбики из композитных материалов, соединённые между собой особыми ограждениями. Их поставят на семи участках федеральных трасс Псковской области в зоне действия знаков «Обгон запрещён» для предупреждения аварий, связанных с выездом на встречную полосу движения. Предложения Госавтоинспекции собственникам дорог о точках установки направлены, ждём окончательных решений о планах, сроках и финансировании.

– В той же комиссии поддержали ещё одну вашу инициативу – посты скорой помощи на федеральных трассах.

– Да, это будут посты круглосуточного дежурства скорой медицинской помощи в рамках развития центра медицины катастроф, чтобы быстро приезжать к местам ДТП и оперативно доставлять пострадавших в больницы. Пока планируется организовать два – в деревнях Лудони в Стругокрасненском районе и Новгородка в Пушкиногорском районе.

– Почему выбраны именно это точки?

– Пост в деревне Лудони сразу же прикрывает дороги Порхов – Лудони, Заполье – Гдов, Цапелька – Струги Красные и федеральную трассу Санкт-Петербург – Невель с транспортировкой в Псковскую областную больницу. Соответственно, пост в Новгородке охватит Опочку, Пушкинские Горы, Новоржев, Бежаницы и Островскую межрайонную больницу.

– Где такие пункты ещё могут быть нужны?

– Минимально – по два поста на направлении Санкт-Петербург – Невель и «Балтия». Но сначала нужно реализовать первый этап, Москва не сразу строилась.