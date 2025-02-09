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Общество

О боях на «Кривой версте» в Псковской области рассказал Михаил Ведерников

О боях на «Кривой версте» в Псковской области во времена Великой Отечественной войны рассказал губернатор региона Михаил Ведерников в новом видео из рубрики «Родина Знамени Победы» в своём телеграм-канале.

Скриншот из видео в телеграм-канале Михаила Ведерникова

«Сегодня мы в Печорском муниципальном округе у воинского захоронения «Кривая верста» неподалеку от Изборска. Оно появилось в августе 1944 года и здесь захоронены воины, которые погибли в боях за Печорскую землю после освобождения города Пскова. С учетом солдат, офицеров, обнаруженных поисковиками в последние годы, здесь покоится 648 воинов. Среди них и те, кто принес свободу Пскову – бойцы 128-й стрелковой дивизии. Бои здесь шли ожесточенные, поэтому во многих населенных пунктах, в окрестностях есть свои Братские могилы», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор объяснил, что эти места находились между двумя оборонительными рубежами фашистов: на востоке располагалась линия «Пантера», которая к тому времени уже была прорвана, а на западе – линия «Мариенбург», менее известная и менее укрепленная, но от этого не становившаяся легкой для прорыва.

«Первыми с этой задачей справились бойцы всё той же 128-й дивизии. Это действительно знаковое воинское соединение в истории освобождения Псковской области. К сожалению, многие из его состава закончили свой путь здесь. Так на «Кривой версте» упокоились 160 красноармейцев 374-го полка, которым командовал Константин Андреевич Шестак», – рассказал Михаил Ведерников.

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