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Общество

Михаил Ведерников опубликовал новое видео в рубрике ​«Родина Знамени Победы»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников разместил в своём телеграм-канале новое видео в рубрике «Родина Знамени Победы». Выпуск посвящён истории воинского захоронения «Кривая верста» в Печорском муниципальном округе.

«Кривая верста» – необычный мемориал. Здесь упокоилось множество освободителей Пскова, которые летом 1944-го сражались за свободу Печорской земли», – отметил Михаил Ведерников.

Губернатор региона подчеркнул, что особенно интересно, как выглядит мемориал, и добавил, что это заслуга одного конкретного человека, о котором стоит поговорить отдельно.

«А если вы тоже хотите оставить свой след в истории – ознакомьтесь с информацией по ссылке. Там вы найдёте все необходимые документы для организации своего территориального общественного самоуправления», – заметил Михаил Ведерников.

Напомним, новую рубрику губернатор запустил в своих соцсетях 19 января. В первом видео речь шла о памятнике освободителям Пскова у площади Героев-Десантников на месте форсирования реки Великой в 1944 году.

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