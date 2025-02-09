Полиции Великих Лук требуется юрисконсульт
В ОМВД России по городу Великие Луки требуется юрисконсульт. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Требования к кандидатам: наличие юридического образования; базовые знания в области работы с документацией, подготовки деловой переписки и норм делового этикета; опыт работы с справочно-правовыми системами и умение пользоваться офисной техникой.
Условия: 30 календарных дней ежегодного оплачиваемого отпуска, а также дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет; предоставление дополнительных надбавок за особые условия службы и в зависимости от стажа; другие гарантии, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
Обращаться по адресу: Великие Луки, улица Комсомольская, 14, кабинет № 322, телефон 3-02-41 (отдел кадров).
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