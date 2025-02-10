Судить о лете по сегодняшнему дню советует народный календарь

07:20, 10 февраля 2025, ПАИ

Память одного из учителей церкви IV века, христианского богослова и поэта Ефрема Сирина почитают православные сегодня, 10 февраля, пишет calend.ru.

В этот день нельзя было убивать живших в избе насекомых.

Также на Ефрема люди пытались задобрить домового, оставляя на кухне кашу. А вечером на посиделках рассказывали о байки, пели прибаутки и частушки о нем.

Кроме того, по приметам этого дня судили о лете: если дует сильный ветер, то летом стоило ждать дождей и сырости.