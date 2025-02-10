Судить о лете по сегодняшнему дню советует народный календарь
Память одного из учителей церкви IV века, христианского богослова и поэта Ефрема Сирина почитают православные сегодня, 10 февраля, пишет calend.ru.
В этот день нельзя было убивать живших в избе насекомых.
Также на Ефрема люди пытались задобрить домового, оставляя на кухне кашу. А вечером на посиделках рассказывали о байки, пели прибаутки и частушки о нем.
Кроме того, по приметам этого дня судили о лете: если дует сильный ветер, то летом стоило ждать дождей и сырости.
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