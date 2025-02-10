Названа самая популярная среди россиян пицца

07:44, 10 февраля 2025, ПАИ

Самую популярную среди россиян пиццу назвали аналитики АТОЛ, проведя исследование, пишет Газета.Ru.

Чаще всего в 2024 году россияне покупали пиццу с ветчиной и грибами - ее выбирали в 17% случаев. При этом годом ранее доля ее продаж составляла всего 7%.

Второй по популярности среди россиян стала пицца «Маргарита», на которую пришлось 16% покупок. При этом годом ранее доля продаж этой начинки была в два раза выше (34%).

На третьем же месте оказалась «Пепперони», которую выбирали в 13% случаев.

Кроме того, 12% продаж пришлось на «Мясную» пиццу, еще 10% - на пиццу «4 сыра», в 8% покупок россияне выбирали «Гавайскую», а 6% продаж пришлось на «Барбекю». Спрос на остальные виды пиццы суммарно составляет 18%.