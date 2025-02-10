Мошенники начали использовать нейросети для распространения вирусов

07:57, 10 февраля 2025, ПАИ

Мошенники начали распространять вирусы под видом известных нейросетей, пишут «Известия».

Злоумышленники часто распространяют программы-стилеры через фишинговые электронные письма с вложениями или ссылками на вредоносные файлы, отметила IT-эксперт Людмила Богатырева. При этом, чтобы сделать письма правдоподобнее и незаметнее для служб безопасности, мошенники используют технологию ИИ, добавила она.

Аферисты создают поддельные ресурсы, похожие на нейросеть DeepSeek. Например, один такой ресурс имитирует страницу авторизации в нейросети, сказала старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова.

При этом продать, купить, подарить или как-либо переоформить недвижимость на «Госуслугах» невозможно, такого функционала на портале нет, отметили в Минцифры РФ. На «Госуслугах» можно только подать заявление в Росреестр на регистрацию права собственности, которое уже возникло ранее.