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Общество

Мошенники начали использовать нейросети для распространения вирусов

Мошенники начали распространять вирусы под видом известных нейросетей, пишут «Известия».

Мошенники начали использовать нейросети для распространения вирусов. Фото: ПАИ

Злоумышленники часто распространяют программы-стилеры через фишинговые электронные письма с вложениями или ссылками на вредоносные файлы, отметила IT-эксперт Людмила Богатырева. При этом, чтобы сделать письма правдоподобнее и незаметнее для служб безопасности, мошенники используют технологию ИИ, добавила она.

Аферисты создают поддельные ресурсы, похожие на нейросеть DeepSeek. Например, один такой ресурс имитирует страницу авторизации в нейросети, сказала старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова.

При этом продать, купить, подарить или как-либо переоформить недвижимость на «Госуслугах» невозможно, такого функционала на портале нет, отметили в Минцифры РФ. На «Госуслугах» можно только подать заявление в Росреестр на регистрацию права собственности, которое уже возникло ранее.

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