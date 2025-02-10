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Общество

Престольный праздник отметят 12 февраля в Спасо-Елеазаровском монастыре

12 февраля в Спасо-Елеазаровском женском монастыре состоится престольный праздник в честь трех святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Настоятельница обители игумения Татиана (Пашкова) приглашает верующих в монастырь. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

11 февраля в обители состоится всенощное бдение, начало богослужения - 17:00. 12 февраля в обители состоятся: водосвятный молебен - 7:30; Божественная литургия и праздничный молебен, начало богослужения - 9:00.

Для желающих приехать на праздник будет предоставлен автобус. Необходимо записаться по телефону: 8 (8112) 679 558, 8-905-23-888-82.

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