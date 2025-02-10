Главы муниципальных округов из Псковской области проходят обучение в «Школе мэров»

09:37, 10 февраля 2025, ПАИ

Глава Бежаницкого муниципального округа Елена Иванова и глава Гдовского муниципального округа Иван Мешков проходят обучение третьего очного образовательного модуля программы развития муниципального кадрового управленческого резерва «Школа мэров», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Программа разработана по поручению президента России Владимира Путина и реализуется ВШГУ Президентской академии при поддержке администрации президента РФ и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

Участники программы изучают вопросы стратегического развития муниципальных образований, их участия в реализации национальных проектов, вопросы разработки и реализации мастер-планов территорий, создания и развития промышленной инфраструктуры, развития креативной экономики. С выездом в муниципальные образования, особые экономические зоны, на предприятия и организации участники программы познакомились с опытом Республики Саха (Якутия) по реализации крупных инвестиционных проектов в условиях Крайнего Севера.

В рамках встреч рассматривались практики работы предприятий ЖКХ, транспорта, организаций сферы образования, культуры, индустрии гостеприимства, инновационной инфраструктуры. Отдельно изучен опыт благоустройства и развития сельских населенных пунктов, включая развитие этнокультурных традиций, сельского хозяйства, спорта, работы общественных объединений, практики развития человеческого капитала, талантов и знаний людей, а также модернизации профессионального обучения в целях подготовки востребованных специалистов рабочих профессий.

В качестве экспертов участие в программе принимают представители Правительства РФ, Минвостокразвития России, государственной корпорации «ВЭБ.РФ», Дом. РФ, Восточного центра государственного планирования, других организаций.

Елена Иванова, побывавшая в Якутии, отметила положительные стороны модуля и изучения лучших практик республики. Она также рассказала, что многое, увиденное в регионе, будет применять в своей деятельности на Бежаницкой земле. «Во-первых, это опыт работы системы ЖКХ. Коллеги поделились нормативной базой по работе с управляющими компаниями, в том числе по управлению бесхозяйными МКХ. Во-вторых, понравился опыт работы с документами стратегического планирования, выстраивание системы, внесение измений в градостроительные планы. И конечно туризм, который приносит значительную часть доходов в бюджет. Каждый район имеет свою изюминку в этом направлении», - отметила глава Бежаницкого МО.

Отдельно она прокомментировала опыт работы ТОС в Якутии: «Например, на территории Горного улуса (района) почти 150 ТОС, которые привлекают дополнительные средства в муниципалитет. Причем проектные офисы созданы на базе всех библиотек. Наш муниципалитет и Горный улус похожи по численности населения и проблемам, которые возникают. Даже гербы у нас похожи. С главой Никитой Андреевым попробуем пообщаться дистанционно».

Глава Гдовского МО в рамках третьего модуля в конце февраля посетит Иркутскую область. Иван Мешков подчеркнул, что «Школа мэров» — это хороший инструмент для повышения уровня квалификации и нетворкинга. «Основной задачей модулей является определение проблемных вопросов на территории и посредством предложенных инструментов нахождение пути их решения, начиная от формирования команды и заканчивая настройкой тех процессов, которые должны вести к определенному результату. В этом деле важен опыт коллег по всему комплексу управления от разбора информации до работы с гражданами. Большая ценность — кейсы ведущих спикеров в области муниципального управления и в других сферах», — отметил Иван Мешков.