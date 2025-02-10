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Спорт

Подведены итоги чемпионата Псковской области по таврелям

Подведены итоги чемпионата Псковской области по таврелям, который прошёл в Великих Луках, сообщили ПАИ в профильной спортивной федерации.

  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по таврелям
    Фото: Федерация таврелей Псковской области
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по таврелям
    Фото: Федерация таврелей Псковской области
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по таврелям
    Фото: Федерация таврелей Псковской области
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по таврелям
    Фото: Федерация таврелей Псковской области
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по таврелям
    Фото: Федерация таврелей Псковской области
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по таврелям
    Фото: Федерация таврелей Псковской области

Соревнования стали отборочным этапом к финалу чемпионата России. У мужчин турнир прошёл по швейцарской системе в девять туров с контролем времени десять минут и пять секунд добавления на каждый ход. В соревнованиях участвовали 18 таврелистов. С результатом 7,5 очка победу одержал великолучанин Валентин Власов. Второе место занял Илья Малашкин, а замкнул лидирующую тройку Григорий Шаранков.

У женщин был проведён круговой турнир в девять туров. Выиграла, набрав 7,5 очка, вице-чемпион Европы Ася Якорева. Второе место заняла Кристина Якорева, третье – Светлана Вельтмандер.

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