В Дедовичах инструкторы поискового отряда проведут обучающие беседы для детей

09:51, 10 февраля 2025, ПАИ

15 февраля в Дедовичской районной библиотеке (улица Пионерская, 10) в 13:00 и 15:00 инструкторы школы «ЛизаАлерт» проведут беседы о безопасности в городе и в лесу для детей от 5 до 10 лет. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт».

Инструкторы расскажут, как вести себя, если потерялся в торговом центре, к кому обратиться за помощью, если остался один на улице, что делать, если заговорил незнакомец, как быть, если разминулся с родителями в транспорте, как правильно собраться на лесную прогулку?



Мероприятие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».