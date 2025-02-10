10 февраля часть объектов Псковского музея-заповедника закрыта для туристов

10:00, 10 февраля 2025, ПАИ

10 февраля будет выходным днём на нескольких объектах Псковского музея-заповедника. Об этом ПАИ сообщили в музее.

В частности, будут закрыты: Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря; главное здание Псковского музея-заповедника; картинная галерея Псковского музея-заповедника; Поганкины палаты; Мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского; Музей-квартира В.И. Ленина; Музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова; Музей-усадьба М.П. Мусоргского; Музей-усадьба С.В. Ковалевской; Музей истории города Печоры.

Но в этот день можно посетить: ансамбль Псковского кремля и его экспозиции и выставки; Двор Постникова, где работают тематические выставки, в том числе и «Картины изменчивого мира. «Эпоха Эдо» в России и Пскове»; Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) с выставкой «Кто в доме хозяин» и мастер-классами; Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против Орла»; Покровскую башню.