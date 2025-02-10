В Псковской области фельдшер упала и получила черепно-мозговую травму

10:21, 10 февраля 2025, ПАИ

Расследование несчастного случая, которое произошло с работником Псковской межрайонной больницы, завершили специалисты Государственной инспекции труда в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в инспекции.

62-летняя женщина-фельдшер шла по вызову к пациенту. В пути она поскользнулась и упала на спину, сильно ударившись головой. Женщина потеряла сознание. Когда она пришла в себя, вызвала скорую помощь. Её госпитализировали в больницу, где диагностировали черепно-мозговую травму: ушиб головного мозга и кровоизлияние.

Степень тяжести повреждений отнесли к тяжёлой. Происшествие связано с производством. Чтобы предотвратить подобные случаи, со всеми работниками больницы провели беседу и довели обстоятельства и причины несчастного случая, уточнили в инспекции труда.