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Псковский футбольный арбитр готовится к дебюту в Первой лиге

Псковский арбитр Никита Матиеску в Турции проходит сборы для судей Первой лиги, сообщили ПАИ в ОФФ «Северо-Запад».

На фото: Никита Матиеску. Фото: ОФФ «Северо-Запад»

Со всего Северо-Западного федерального округа на сборы для судей Первой лиги отправились Андрей Кужелев из Ленинградской области, Сергей Ядров из Калининграда и Никита Матиеску из Пскова.

Для 24-летнего псковича это дебютные сборы в Первой лиге.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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