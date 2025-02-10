Псковский футбольный арбитр готовится к дебюту в Первой лиге

12:22, 10 февраля 2025, ПАИ

Псковский арбитр Никита Матиеску в Турции проходит сборы для судей Первой лиги, сообщили ПАИ в ОФФ «Северо-Запад».

Со всего Северо-Западного федерального округа на сборы для судей Первой лиги отправились Андрей Кужелев из Ленинградской области, Сергей Ядров из Калининграда и Никита Матиеску из Пскова.

Для 24-летнего псковича это дебютные сборы в Первой лиге.

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