Выставка старинных прялок откроется в музее-усадьбе сето в Печорском районе

10:56, 10 февраля 2025, ПАИ

11 февраля в музее-усадьбе народа сето в Сигово в Печорском районе откроется выставка «Дай приказ рукам. Поторопи пальцы», который познакомит зрителей с рукоделием народа сето. Сборные экскурсии в этот день пройдут в 11:00 и в 14:00, сообщили ПАИ в музее-заповеднике «Изборск».

В каждом сетоском доме обязательно была хотя бы одна прялка – традиционное приспособление для ручного прядения одной нити пряжи.

Поскольку большинство семей держали овец, то в доме изготавливали не только льняные, но и шерстяные нити, из которых вязали варежки, ткали пояса и «боговы полотенца». Большое число вязаных и тканых вещей в доме являлось признаком высокого материального достатка. Поэтому лучшим подарком для сетоской девушки считалась именно прялка.

У сето долго сохранялась старинная свадебная традиция: когда невесту везли в дом жениха, то вдоль дороги перед воротами располагались женщины разных поколений с прялками или вязанием. Так девушка сразу видела, что в новой для нее крестьянской усадьбе живут настоящие рукодельницы. Сетоские матери с детства прививали своим дочерям трудолюбие и часто повторяли им присказку: «Дай приказ рукам. Поторопи пальцы».

Выставка в музее-усадьбе Сигово позволяет внимательнее рассмотреть старинные прялки и их отдельные детали: веретена, верхние части (лопасти) самопрялок и спицы (иглы) для прикрепления к ним шерстяной или льняной кудели.