Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Выставка старинных прялок откроется в музее-усадьбе сето в Печорском районе

11 февраля в музее-усадьбе народа сето в Сигово в Печорском районе откроется выставка «Дай приказ рукам. Поторопи пальцы», который познакомит зрителей с рукоделием народа сето. Сборные экскурсии в этот день пройдут в 11:00 и в 14:00, сообщили ПАИ в музее-заповеднике «Изборск».

В каждом сетоском доме обязательно была хотя бы одна прялка – традиционное приспособление для ручного прядения одной нити пряжи.
Поскольку большинство семей держали овец, то в доме изготавливали не только льняные, но и шерстяные нити, из которых вязали варежки, ткали пояса и «боговы полотенца». Большое число вязаных и тканых вещей в доме являлось признаком высокого материального достатка. Поэтому лучшим подарком для сетоской девушки считалась именно прялка.

У сето долго сохранялась старинная свадебная традиция: когда невесту везли в дом жениха, то вдоль дороги перед воротами располагались женщины разных поколений с прялками или вязанием. Так девушка сразу видела, что в новой для нее крестьянской усадьбе живут настоящие рукодельницы. Сетоские матери с детства прививали своим дочерям трудолюбие и часто повторяли им присказку: «Дай приказ рукам. Поторопи пальцы».

Выставка в музее-усадьбе Сигово позволяет внимательнее рассмотреть старинные прялки и их отдельные детали: веретена, верхние части (лопасти) самопрялок и спицы (иглы) для прикрепления к ним шерстяной или льняной кудели.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












09 февраля 2025

Посвящённую Пушкину выставку из Калининграда открыли в «Михайловском»
09 февраля 2025

Занятие «Путешествие по картинной галерее для опытных путешественников» пройдёт в Псковском музее
08 февраля 2025

Студенты Псковского областного колледжа искусств получили грант президента РФ
08 февраля 2025

Конкурс чтецов русской поэзии проходит в Печорах
07 февраля 2025

XX Международный книжный форум «Русский Запад» пройдёт в Пскове в апреле
07 февраля 2025

Выставка «Новая земля» готовится к открытию в Пскове
07 февраля 2025

Народный артист России Сергей Мигицко приглашает псковичей на показ мультсериала о Пушкине
07 февраля 2025

Начался приём заявок на конкурс на лучшую издательскую продукцию «Псковская книга – 2024»

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...