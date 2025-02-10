Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Сессия онлайн-уроков по финансовой грамотности от ЦБ проходит в России

В России проходит весенняя сессия онлайн-уроков по финансовой грамотности от Банка России. Об этом в программе «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ регулятора Александр Иванов.

Александр Иванов. Фото: ПАИ

«В программе для школьников появятся два новых урока, на которых расскажут, как не стать жертвой финансовых мошенников, чем занимаются дропы и почему это опасно», – отметил Александр Иванов. Он подчеркнул, что благодаря урокам дети научатся распознавать подозрительные звонки и сообщения, защищать свои аккаунты от взлома, а также узнают, как избежать финансовых потерь и безопасно пользоваться банковскими картами. Подключиться к урокам можно как вместе с классом, так и индивидуально. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте.

Весенняя сессия онлайн-уроков продлится до 18 апреля. Фото: ПАИ

Для работающих псковичей Банк России разработал программу «Финансовый навигатор», которая включает в себя вебинары о планировании личного бюджета, выборе кредитов и об основах инвестирования. «Учебный курс поможет грамотно управлять своими финансами, а также научит справляться с финансовыми трудностями», – добавил гость студии. Для участия потребуется регистрация на сайте.

Для пенсионеров есть отдельный курс онлайн-занятий по финансовой грамотности. «С помощью занятий пенсионеры смогут освоить новые технологии безналичных платежей, научатся избегать ошибок при оформлении вкладов и других банковских услуг», – заключил Александр Иванов. Чтобы посмотреть урок, нужно заранее выбрать в календаре подходящее время и пройти регистрацию на сайте.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 февраля 2025

Мошенники создают липовые приложения органов госвласти, предупреждают эксперты Банка России
10 февраля 2025

100-летний юбилей празднует ветеран труда из Опочецкого района Александра Константинова
10 февраля 2025

Сессия онлайн-уроков по финансовой грамотности от ЦБ проходит в России
10 февраля 2025

День памяти Александра Пушкина отмечают сегодня: что можно посетить в Псковской области
10 февраля 2025

Мороз до -12 градусов ожидается в Псковской области в ночь на 11 февраля
10 февраля 2025

Подростки из Псковской области могут отправиться на историко-патриотические смены в «Артек» и «Океан»
10 февраля 2025

В Псковской области скончалась экс-директор одной из лучших школ России
10 февраля 2025

Лебеди на Фотьевском озере в Великолукском районе находятся в безопасности - депутат

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...