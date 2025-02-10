Сессия онлайн-уроков по финансовой грамотности от ЦБ проходит в России

13:24, 10 февраля 2025, ПАИ

В России проходит весенняя сессия онлайн-уроков по финансовой грамотности от Банка России. Об этом в программе «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ регулятора Александр Иванов.

«В программе для школьников появятся два новых урока, на которых расскажут, как не стать жертвой финансовых мошенников, чем занимаются дропы и почему это опасно», – отметил Александр Иванов. Он подчеркнул, что благодаря урокам дети научатся распознавать подозрительные звонки и сообщения, защищать свои аккаунты от взлома, а также узнают, как избежать финансовых потерь и безопасно пользоваться банковскими картами. Подключиться к урокам можно как вместе с классом, так и индивидуально. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте.

Для работающих псковичей Банк России разработал программу «Финансовый навигатор», которая включает в себя вебинары о планировании личного бюджета, выборе кредитов и об основах инвестирования. «Учебный курс поможет грамотно управлять своими финансами, а также научит справляться с финансовыми трудностями», – добавил гость студии. Для участия потребуется регистрация на сайте.

Для пенсионеров есть отдельный курс онлайн-занятий по финансовой грамотности. «С помощью занятий пенсионеры смогут освоить новые технологии безналичных платежей, научатся избегать ошибок при оформлении вкладов и других банковских услуг», – заключил Александр Иванов. Чтобы посмотреть урок, нужно заранее выбрать в календаре подходящее время и пройти регистрацию на сайте.