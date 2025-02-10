Метать копья и писать перьями научат желающих в Псковском кремле

11:38, 10 февраля 2025, ПАИ

22 февраля в 11:00 в Псковском кремле пройдет интерактивная программа, приуроченная ко Дню защитника Отечества, сообщается в группе «Псковский кремль» в соцсети «ВКонтакте».

Участники программы познакомятся с историей развития боевого снаряжения, вооружения и доспехов русских воинов XI–XVII столетий, а также их противников, с которыми защитники пограничья сталкивались лицом к лицу. На выставке гости увидят меч Довмонта – подлинное оружие XIII в. и узнают о роли князя в истории Пскова, а затем отправятся в уличный тир, где научатся метать копья в мишень.

23 февраля в 11.00 в Приказной палате Кремля состоится ещё одна интерактивная программа. Подьячий Приказной палаты проведет гостей по залам этого уникального административного учреждения, расскажет о своей государственной службе и познакомит с историей псковской администрации. Завершится программа мастер-классом по письму перьями и чернилами.

На обе программы обязательна предварительная запись по телефону 8 (8112) 33-10-65.