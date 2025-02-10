В Псковской области скончалась экс-директор одной из лучших школ России

11:37, 10 февраля 2025, ПАИ

Экс-директор Идрицкой средней общеобразовательной школы, заслуженный учитель РФ Наталья Дударь скончалась на 74-м году жизни сегодня, 10 февраля. Об этом сообщает газета «Призыв» со ссылкой на администрацию Себежского района.

Наталья Дударь родилась 9 февраля 1952 году в станице Кирпильской Усть-Лабинского района Краснодарского края в семье учителей. «Вся жизнь Натальи Георгиевны была связана с системой образования Себежского района. После окончания Псковского государственного педагогического института имени С. М. Кирова в 1980 году она приехала на работу в Идрицкую школу учителем математики. Идрицкая школа стала для неё родным домом, в который она внесла всё самое лучшее и передовое.

С 2003 года на протяжении 20 лет она возглавляла коллектив Идрицкой школы. В этот период школа была не только лучшей в районе и одной из лучших в области, но и входила в топ-200 лучших школ России.

Наталья Георгиевна – учитель с большой буквы, она дала отличные знания сотням благодарных учеников. Человек активной жизненной позиции, оптимист по характеру, пример трудолюбия и жизнелюбия. Группы линейных, знамённая группа стали визитной карточкой Идрицкой школы. Огромное количество конкурсов, мероприятий, введение в эксплуатацию здания новой школы – во всем было личное участие Натальи Дударь», – отметили в районной администрации.

На протяжении многих лет Наталья Дударь являлась и депутатом Себежского районного Собрания депутатов. «Ей доверяли, её ценили. К её мнению и позиции всегда прислушивались», – подчеркнули в районной администрации.

За многолетний добросовестный труд в системе образования Наталья Дударь награждена многочисленными районными, областными и федеральными наградами.

«Администрация Себежского района, коллектив Идрицкой средней школы, друзья, выпускники скорбят в связи с невосполнимой утратой, неожиданным уходом из жизни и выражают искренние слова соболезнования родным и близким Натальи Георгиевны Дударь. Память об этом светлом, добром человеке, прекрасном руководителе навсегда сохранится в сердцах коллег, выпускников, друзей», – отметили в районной администрации.