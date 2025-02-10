Подростки из Псковской области могут отправиться на историко-патриотические смены в «Артек» и «Океан»

11:49, 10 февраля 2025, ПАИ

Активистов школьных музеев и боевых комнат из Псковской области приглашают на конкурс историко-патриотические смены «Школьный Музей Победы» в Международном детском центре «Артек» и Всероссийском детском центре «Океан», сообщили ПАИ в Музее Победы.

Победителями отбора на участие в смене в МЦД «Артек» станут 25 ребят в возрасте от 12 до 16 лет, в ВДЦ «Океан» смогут поехать 77 учащихся 6–9-х классов. Для них в этих центрах пройдет большая образовательная программа от специалистов в области истории, культуры, музейного дела.

Конкурсантам необходимо представить портфолио с достижениями в области изучения истории Великой Отечественной войны на региональном, всероссийском и международном уровнях за 2023–2025 годы, а также выполнить творческое задание. Школьникам нужно подготовить видеорассказ на тему «Слово о героях: о чем рассказал экспонат школьного музея». Раритет может быть связан с событиями и судьбами людей, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, работавших в тылу, детях, переживших события военных лет, участников СВО.

Приём заявок на конкурс осуществляется через электронную почту smenapobedy@cmvov.ru и завершается 23 февраля (включительно).